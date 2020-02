شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تتحدث: كم تبلغ ثروة جينيفر لوبيز؟ والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020

جينيفر لوبيز

تعمل جينيفر لوبيز باجتهاد، إنها فنانة متميزة وحققت نجاحاً كبيراً على مدار رحلتها الفنية في 21 عاما.



إلى جانب شهرة لوبيز فهي تمتلك ثروات عظيمة، ورغم أننا لا نعرف حقيقة أرقام ثروتها، فقد ذكرت فوربس أن النجمة الاستعراضية حققت في العام الماضي 43 مليون دولار أمريكي، ويُقدّر موقع سيليبري نت وورث الذي تم الاستشهاد به كثيراً أن لوبيز تمتلك أصولاً تصل إلى حوالي 400 مليون دولار.

منذ أصدرت لوبيز ألبومها الأول عام 1999 تصدرت قائمة بيلبورد ووضعت أقدامها ثابتة في عالم صناعة الموسيقى، الألبوم باع 400 ألف نسخة في الأسابيع الأربعة الأولى.

وبعد نجاح ألبومها الأول أنتجت ثمانية ألبومات أستوديو، وألبومين لأغنيات مجمعة و 63 أغنية فردية.

وباعت أكثر من 80 مليون تسجيل و40 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى الألبومات فهناك الجولات الرائعة والحفلات، وقد قامت لوبيز بعدة جولات فنية على مدار حياتها المهنية.

حصدت من جولتها الأولى في عام 2001 حوالي 765،000 دولار أمريكي، وبحلول عام 2016 ، كانت قد حققت إجمالاً ما يقرب من 80 مليون دولار أمريكي من الأرباح من جميع جولاتها.

من 2016 إلى 2018 ، حققت 97.5 مليون دولار، وفقاً لبيلبورد.

تقوم لوبيز بصحبة شاكيرا بعرض Super Bowl Half Time Show مجاناً، لأنه يمنحهم الكثير من الدعاية، وفقاً لفوربس، تتم تغطية تكاليف الإنتاج من قبل اتحاد كرة القدم الأميركي.

وحققت جينيفر لوبيز بعد فيلم Hustlers الذي قامت ببطولته عام 2019 حوالي 62 مليون دولار أمريكي في وفقا لفوربس.

هذا ليس فيلمها الأول فقد قامت ببطولة أفلام Second Act 2018, The Boy Next Door 2015, The Back-up Plan 2010, and Monster-in-Law 2005.

وحصدت مليون دولار أمريكي من أول بطولة لها على الإطلاق في فيلم Selena عام 1997.

من خلال شركة إنتاجها Nuyorican Productions كسبت لوبيز ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لشركة Money Nation.

كماأنتجت بعض المسلسلات التلفزيونية مثل The Fosters و South Beach Tow. انضمت جينيفر لوبيز إلى مسابقة تلفزيون الواقع أمريكان أيدول كمحكمة في عام 2011 ، حيث استمر لمدة أربعة مواسم، حققت ما بين 12 مليون دولار أمريكي و 20 مليون دولار أمريكي لكل موسم ، وفقاً لفوربس.

جنيفير لوبيز لديها العديد من الخطوط والمجموعات المختلفة باسمها.

تم الإعلان عن أول خط لها في مشهد الأزياء في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما أصدرت JLO من Jennifer Lopez وهو خط رياضي أنيق للسيدات، وفق ما ذكرته People في ذلك الوقت.

تطورت علامتها التجارية، مع السنوات لتشمل ملابس السباحة والعطور والنظارات والإكسسوارات والمجوهرات والملابس الداخلية والأحذية.

وبحلول عام 2003 ، باع الخط حوالي 175 مليون دولار أمريكي من المنتجات، وفقًا لـ People. ثم في عام 2010 ، ذكرت بوب شوغر أن مجموعة جنيفر لوبيز ستندمج مع كولز.

عام 2003 بدأت بتدشين Sweetface وهو عرض ثانوي لخطها الأصلي الذي جاء ليشمل المزيد من المنتجات العصرية، ومع ذلك أغلقت Sweetface بعد ست سنوات فقط، وفقًا لـ ELLE.

بعد شراكة مع لانكستر جروب، أصدرت لوبيز عطرها Glow من JLo ، الذي حقق 40 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم منذ صدوره في سبتمبر من عام 2003 وحتى نهاية العام.

تشمل المساعي التجارية الأحدث التي قامت بها لوبيز لشراكة الأحذية مع جوزيبي زانوتي وحتى خط المكياج مع شركة إنجلوت لمستحضرات التجميل.

في النهاية، لا تتوقعوا توقف الحساب البنكي لـ جنيفر لوبيز سيستمر في النمو.