تركي_اليوسف يتصدر تويتر ونشطاء: أسطوري ويجيد لغة العيون

الخميس 6 فبراير 2020

تركي_اليوسف

تصدر هاشتاق #تركي_اليوسف موقع تويتر، بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة من سوق الدماء أمس على قناة إم بي سي 1.



وفي تغريداتهم، نشر مستخدمو موقع تويتر صوراً عديدة للممثل السعودي تركي اليوسف من المسلسل وأشادوا في تعليقاتهم بأدائه لدور سعدون في سوق الدماء وقدرته على تقمص الدور وتقديمه باحتراف شديد.

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وكتب مستخدم: قسم بالله فنان كبير والدليل شخصية سعدون كلنا كرهناها لأن تركي اليوسف ابدع بالدور واتقنه بنسبة ١٠٠٠٠٪ ونظراته وحركاته مايسويها إلا ممثل كبير.

وغرد آخرون: يعجبني هالشخص هو وعبد المحسن النمر جذابين ولهما كاريزما، أكثر شخص يجيد لغة العيون منجد مبدع بالمسلسل، أفضل ممثل سعودي صراحه، فنان أسطوري.

كما كتب آخر: بكل أمانة اشتقنا للدراما السعودية والخليجية بشكل عام الهادفة وناهيك عن إيجاد الدور اللي عيشنا جميعاً بالواقعية، تركي اليوسف فنان سعودي الأول درامياً بزمن أختفت فيه الدراما الخليجية مسلسل هادف غير مبتذل بعيد عن القذارة وعروض الأزياء اللي جالسين نشوفها، شكراً تركي.

مسلسل سوق الدماء يدور حول قضية المبالغة في طلب الديات، مسلطاً الضوء على استغلال الجوانب الإنسانية والشرعية والإنسانية لصالح تجار الصلح. كما يناقش قضية تدخل بعض ممتهني تجارة الدم في القضايا الجنائية لإبرام اتفاقات بين عائلتي الجاني والمجني عليه طمعاً في المال.