الخميس 6 فبراير 2020

حبيبة كريستيانو رونالدو تفاجئه بهذه السيارة الفارهة في عيد ميلاده

تلقى كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo هدية مفاجئة من حبيبته جورجينا رودريغيز التي أهدته سيارة فارهة بمناسبة عيد ميلاده، وحرصت على رصد رد فعله من خلال مقطع فيديو تم تصويره في عرض الشارع فور أن شاهد هديته مزينة بشريطة حمراء.



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وبدت على وجه كريستيانو رونالدو علامات المفاجأة عندما كان يتجول في الشارع برفقة أصدقائه متوجهاً على ما يبدو إلى عشاء الاحتفال بعيد ميلاده الـ 35، عندما استوقفه منظر السيارة السوداء الفاخرة الملفوفة بشريط زينة أحمر على شكل عقدة الفراشة، ثم بدأ الجميع يغني له أغنية عيد الميلاد.

وسرعان ما احتضن كريستيانو رونالدو حبيبته جورجينا رودريغيز وشكرها على السيارة التي قدمته له من ماركة مرسيدس وهي من نوعية الجيب من موديل Mercedes class G63 jeep AMG، والأحدث في جيلها، ويبلغ سعرها نحو 145 ألف دولار أمريكي

ونشرت جورجينا رودريغيز المقطع عبر حسابها على "انستقرام" ليحصد خلال ساعات قليلة حوالي 2 مليون مشاهدة.