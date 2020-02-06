“المتزوجون” تجربة جديدة تجمع محمد رشاد وزوجته على الشاشة

أعلن الفنان محمد رشاد الى أنه سيخوض تجربة تقديم البرامج الى جانب زوجته الاعلامية مي حلمي في برنامج يحمل عنوان “المتزوجون” على قناة “النهار”.

البرنامج يحمل طابع جديد يتعلق بالمتزوجين، حيث يحاور رشاد وزوجته مجموعة من المشاهير الفنية والرياضة في جلسة ودية للكشف عن الجوانب الإنسانية للضيوف.

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وكان الفنان محمد رشاد قداعلن أنه وزوجته الاعلامية مي حلمي فقدا طفلهما الأول منذ أسابيع.

آخر أعمال محمد رشاد أغنية “لا بسيطة” التي أطلقها على طريقة الفيديو كليب الذي صوره تحت ادارة المخرج نبيل مكاوي الذي سبق وتعاون معه في أغنية “دلع”.

وكان محمد ومي قد دخلا القفص الذهبي في آذار 2019 بحضور عدد من الاصدقاء.