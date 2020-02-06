يستعد الإعلامي الكبير جورج قرداحي، لتقديم برنامج جديد بعنوان "حافظ ولا فاهم" على شبكة تليفزيون الحياة قريبًا.
وعرضت شبكة قناة "الحياة"، برومو البرنامج، وحقق نسبة مشاهدة عالية، وهو ينتمي لنوعية برامج المسابقات، التي برع فيها جورج قرداحي، ويقترب في فكرته من برنامج "العباقرة".
يذكر أن قناة ON E سبق أن عرضت الموسم الثاني من برنامج "الأبواب المغلقة" للإعلامي الكبير جورج قرداحي، وتناول في هذا الموسم قضايا شائكة، سواء إنسانيا أو اجتماعيا، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي The Doors.
قد يهمك أيضـــــــًا
ليلي علوي تحدد موقفها من مشاركة جورج قرداحي " حكم علينا الهوي "
لقاء الخميسى وهدى المفتى ضيفا سمر يسرى فى حفلة 11 على ON E
كانت هذه تفاصيل خبر جورج قرداحى يستعد لتقديم برنامج "حافظ ولا فاهم" على "الحياة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.