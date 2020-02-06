جورج قرداحى يستعد لتقديم برنامج "حافظ ولا فاهم" على "الحياة"

يستعد الإعلامي الكبير جورج قرداحي، لتقديم برنامج جديد بعنوان "حافظ ولا فاهم" على شبكة تليفزيون الحياة قريبًا.

وعرضت شبكة قناة "الحياة"، برومو البرنامج، وحقق نسبة مشاهدة عالية، وهو ينتمي لنوعية برامج المسابقات، التي برع فيها جورج قرداحي، ويقترب في فكرته من برنامج "العباقرة".

يذكر أن قناة ON E سبق أن عرضت الموسم الثاني من برنامج "الأبواب المغلقة" للإعلامي الكبير جورج قرداحي، وتناول في هذا الموسم قضايا شائكة، سواء إنسانيا أو اجتماعيا، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي The Doors.

Advertisements

قد يهمك أيضـــــــًا

ليلي علوي تحدد موقفها من مشاركة جورج قرداحي " حكم علينا الهوي "

لقاء الخميسى وهدى المفتى ضيفا سمر يسرى فى حفلة 11 على ON E