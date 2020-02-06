شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ثانية مليئة بالإثارة والتشويق لـ فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Paramount Pictures، تريلر جديد لـ فيلم النجم العالمى توم كروز، Top Gun: Maverick، الذى وصلت مدته إلى 29 ثانية، وأبرز العاملين على ترويج الفيلم، مهارات توم كروز في طيران، والتركيز على مهامه التي سيقوم بها في العمل الجديد، ومن المقرر أن يصل دور العرض حول العالم في 26 يونيو من العام الجارى.

وتدور أحداثه بعد قضاءه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

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الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحاً ضخماً في شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت الـ 350 مليون دولار أميركي وكان هذا رقم هائل في هذا الوقت، كما فاز بجائزتيّ الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل أغنية أصلية.

وكانت قد كشفت شركة " Paramount Pictures"، عن بدء عملها على جزأين جديدين من سلسلة أفلام Transformers، واحد للسيناريست جيمس فاندربيلت والآخرللمؤلف جوبي هارولد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " variety"، ويذكرأنه كان أحدث أفلام لـ شركة في Paramount ، هو "Bumblebee" الذى طرح في عام 2018، وحقق حوالى 465 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن أي تفاصيل حول الفيلمين الجديدين، ألا أنه من المتوقع أن يحدث تطور ملحوظ في أحداث الأجزاء الجديدة من السلسلة.

بالإضافة إلى لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن المخرج الذى سيقوم بإخراج أي من الفيلمين الجديدين، ولا فريق العمل، ومن المتوقع أن يتم إضافة أسماء جديدة إلى الأجزاء.