حقائق مذهلة عن الفئات الموسيقية بجوائز الأوسكار على مر السنين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الفني الهم و الأكبر في العالم وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 و الذي سيقام علي مسرح دولبي فى هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد المقبل ، ويحضره عدد هائل من النجوم العالمين، واليوم نكشف عن أرقام قياسية سابقة خاصة بفئات "الموسيقى" بجوائز الأوسكار ستكون بمثابة مفاجأة للكثيرين.



إنيو موريكوني استطاع النجم العالمي برنس أن يضع بصمة من ذهب في تاريخ الأوسكار حيث كان برنس أصغر نجم حصد جائزة " Best Music, Original Song Score " وذلك عام 1984 فكان عمره في ذلك الحين 26 عام، و كان فوزه بالجائزة عن أغنيته " Purple Rain " . أما عن أكبر نجم " سنا " حصد جائزة الأوسكار بفئة موسيقية فكان النجم الايطالي إنيو موريكوني الذي حصد الجائزة في السابعة والثمانين من عمره عندما فاز بجائزة " Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score " عام 2015 عن " The Hateful Eight ". وعن الملحن الوحيد الذي فاز بثلاث جوائز أوسكار موسيقية في نفس العام هو الملحن و المايستور الأمريكي مارفين هامليش و ذلك في عام 1973، حيث فاز بجائزة " dramatic score " و " adaptation score " و " best song " . أول فيلم يفوز بجائزتي " أفضل أغنية " و"Best Music, Original Score " هو فيلم " The Wizard of Oz" و ذلك عام 1939 . Advertisements وعن أول ملحن يفوز بجائزة الأوسكار سنتين على التوالي هو راي هايندورف و جاء فوزه في عامي 1942 و 1943 .

