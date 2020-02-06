تراند اليوم : “محمد نور”.. يحتفل بعيد الحب مع جمهوره بالإسكندرية

يستعد الفنان محمد نور، لإحياء حفل غنائي يوم 14 فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب، وذلك بمدينة الإسكندرية في فندق هيلتون سموحة الجديدة.

ونشر نور، بوسترًا دعائيًا للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق على البوستر قائلًا: “حفلات عيد الحب في الاسكندرية في فندق هيلتون في سموحة الجديدة الطريق الزراعي هتكون حفلة جامدة جدًا”.

وسبق وطرح أحدث كليباته بعنوان “شمس بحر” مع فرقته “واما”، والأغنية واحدة من أحدث ألوباتهم وهو “الصيف ابتدى”، وذلك عبر قناتهم على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره في مدينة إبيزا الإسبانية.

ألبوم “الصيف ابتدى” يضم 10 أغنيات، وهم: “شمس بحر”، و”الله ع الجمال”، و”على فكرة”، و”كترت حكاياتي”، و”يلا نرقص”، و”بتحبي نفسك”، و”اسمها إيه”، و”بنتهرب”، و”فطومة”، وهو إنتاج مشترك بين “نجوم ريكوردز” و”هاي واي”.

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يذكر أن آخر ألبومات محمد نور كان ألبوم “مسا مسا”، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسي والمقسوم والهاوسات.