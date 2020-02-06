تراند اليوم : أنغام و هاني شاكر.. بدار الأوبرا في عيد الحب

يحيى النجمان هاني شاكر وأنغام حفلات عيد الحب علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

البداية مع أنغام حيث تحيي حفلها فى الأربعاء 12 فبراير على المسرح الكبير، وستقدم خلاله باقة من أجمل أغانيها منها “اتجاه واحد، بين البنين، أكتب لك تعهد، عمرك معاك، سيدى وصالك، وحالة خاصة جدا” وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

كما يحيي هاني شاكر حفلا غنائيا كبيرا بدار الأوبرا على المسرح الكبير، في الثامنة مساء الجمعة 14 فبراير،

وسيقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: «لسة بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى».