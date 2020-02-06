تراند اليوم : مصطفى شعبان وشيرين رضا وجميلة عوض ضيوف “عين”

يقدم برنامج “عين” الذي يذاع على قناة “الحياة”، وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان اليوم الخميس، لقاءً خاصًا مع الفنانة جميلة عوض وآخر مع النجم مصطفى شعبان من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تتحدث جميلة عوض عن أعمالها الفنية التي قدمتها والجديد الذي تستعد له الفترة المقبلة، فيما يتطرق مصطفى شعبان إلى كواليس حضوره معرض الكتاب الذي انتهت فعالياته أمس الأول الثلاثاء.

أما حلقة الجمعة، فتشهد لقاءً مع الفنانة شرين رضا، والتي تكشف كواليس أعمالها الجديدة، كما تقدم الحلقة الجديد في مهرجان “كذا ارت” بعد حضور كاميرات “عين” للمهرجان الشهير في المغرب الذي شهد تكريم الفنانين محمد حماقي وزينة وفريال يوسف.

يُذكر أن برنامج “عين” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة” في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.