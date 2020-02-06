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شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
الفنانة المصرية بشرى
نشرت الفنانة المصرية بشرى صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل المستشفى، وذلك بعد انتشار أنباء تزعم إصابتها بفيروس "كورونا" الجديد.
وكتبت بشرى: "شكرا لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللي غمرني باهتمامه والسؤال على صحتي، أنا الحمد لله بخير، وتركت المستشفى أمس بعد قضاء ثلاثة أيام نظرا لأني مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح، أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس".
وأضافت: "كل الشكر لطبيبي المعالج دكتور عماد عوض الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب، وعالجني لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ ثلاثة سنوات".
وتابعت: "أرجو عدم نشر إشاعات ليس منها أي فائدة سوى أحداث بلبلة لا داعي لها، أنا حاليا في المنزل أتلقى باقي العلاج، ومطلوب الراحة طبقا لتعليمات الطبيب".
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