خاص.. إداري صنداونز يوضح حقيقة السخرية من لقاء الأهلي المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف خالد علي، المنسق العام لفريق ماميلودي صنداونز بطل جنوب أفريقيا، حقيقة السخرية من مواجهة الأهلي المصري عقب إجراء قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت القرعة التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، أسفرت عن صدام مكرر بين الأهلي وصنداونز في ربع نهائي البطولة، بعد أن التقيا في المرحلة نفسها العام الماضي.

وانتشرت صورة لإداري صنداونز عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبدا مبتسما للغاية بعد أن علم بمواجهة الأهلي في ربع النهائي، وهو ما اعتبره أنصار بطل مصر سخرية.

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وقال خالد علي في تصريح مقتضب خاص لـ"العين الرياضية": "الأهلي فريق كبير للغاية، وضحكت بعدما طلبت من الإيفواري ديديه زوكورا تجنب مواجهة الأهلي في الدور المقبل".

وأضاف "تحدثت مع زوكورا قبل أن يرتقي لسحب القرعة، وتمنيت ألا يضع صنداونز في مواجهة الأهلي، ولكن القرعة جاءت على العكس".

وكان الأهلي ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا على يد صنداونز بعد الهزيمة بنتيجة 1-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.