قيامة عثمان 9.. أحداث ساخنة ومعارك متواصلة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتواصل عرض مسلسل "قيامة عثمان" التاريخي أسبوعيا كل أربعاء من بطولة بوراك أوزجفيت، ووصل إلى حلقته التاسعة، كما يدخل في منافسة قوية بنسب المشاهدة بينه وبين مسلسل "ابنة السفير" من بطولة أنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول الذي وصل إلى حلقته السابعة.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 9 من "قيامة عثمان" أحداثا ساخنة ومشوقة والتي كان من أبرزها نطق سلفادور الشهادتين بعدما تعرض للطعن أثناء القتال ودخوله الإسلام قبيل وفاته مباشرة.

وبدأت الحلقة باستمرار الصراع القوي بين البطل عثمان وبين رجال القلعة بقيادة صوفيا التي كان بإمكان الأول الإجهاز عليها، لكن المعارك ما زالت متواصلة، وفي الناحية الأخرى يترقب ديندار المشهد بعد أن أصبح يحاول إرضاء الطرفين، إلا أنه سيخسرهما سويا خلال الحلقات المقبلة وفق المتابعين.

وكانت المفاجأة خلال أحداث تلك الحلقة، طلب عليشار الزواج من بالا عن طريق أبيها الشيخ أدبالي الذي ظهرت عليه علامات الغضب من مقابلة ابنته لعثمان وحديثهما سويا، موجها لها التعنيف، وشهدت الحلقة أيضا وفاة غوندوز.

ويتوقع المتابعون خلال أحداث الحلقة العاشرة المقبلة المقرر عرضها الأربعاء المقبل الـ 12 من فبراير، قيام رجال القلعة بتهديد ديندار ومعاملته بقسوة إذا لم يتمكن سريعا من وقف أحلام وطموحات عثمان التي بدأت تشكل تهديدا حقيقيا لهم، بجانب دخول عثمان لصراع مسلح قوي مع رجال القلعة، لاسيما للانتقام من مقتل غوندوز الغادر، بينما في الجبهة الأخرى تستعد الدول البيزنطية للقضاء عليه بسرعة وإنهاء أحلامه.

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وتمكن العمل من تحقيق نجاح كبير في فترة بسيطة خصوصا وأن بطل العمل الممثل بوراك أوزجفيت استطاع تجسيد الدور بطريقة مميزة جذب انتباه المشاهدين.

كما يعد "قيامة عثمان" استكمالا لمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي عرض لمدة خمسة مواسم متتالية وحقق إيرادات كبيرة للشركة المنتجة له.

ويجسد بوراك أوزجيفيت دور الغازي عثمان ابن أرطغرل، ويشاركه الممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل ،وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبيين والفرس والروم، والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.