ديانا حداد تكشف عن أكبر خطأ في حياتها.. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترفت المغنية اللبنانية التي تحمل الجنسية الإماراتية ديانا حداد بأكبر خطأ ارتكبته في حياتها وهو أنها لا تحب نفسها بما يكفي.

وأكدت ديانا حداد أنها تداركت خطأها وتغيرت نظرتها لكثير من الأمور بعد وصولها لعمر أسمته "النضوج الفكري" وباتت تولي اهتماما كبيرا لنفسها وحب الذات، معتبرة أن حب الذات هو أساس الثقة والنجاح والسعادة والعطاء.

اعتراف المغنية اللبنانية جاء في منشور عبر حسابها في إنستغرام، قالت فيه: "من أكبر أخطائي أني ما كنت أحب نفسي كفاية.. أما الآن الحمد لله اهتمامي بحبي لنفسي زاد أضعاف الأضعاف وعرفت قيمة نفسي أكتر من الاول".

وتابعت المغنية: "الإنسان بيوصل لعمر معين أنا بسميه عمر النضوج الفكري بتتغير نظرته وحكمه للأمور.. يعني الأشياء اللي كانت تزعجني قبل ما عدت شوفها قدامي الحمدلله لان ارتفع وعيي وصرت حب نفسي ودللها أكتر".

واختتمت حداد منشورها بتوضيح قالت فيه: "حبايبي هاي مش أنانية بالعكس حب الذات أساس الثقة والنجاح والسعادة والعطاء".

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وتواصل ديانا حصد نجاحات أغنيتها الجديدة "إلى هنا" التي أصدرتها منذ أيام وتجاوزت عدد الـ 100 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

واعتبرت المغنية لبنانية أن هذا الإنجاز هو نجاح جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية، وغردت عبر تويتر، لتشكر متابعيها على دعمه، وتعلن استعدادها لإطلاق أغنية جديدة باللهجة البدوية بعنوان "ما حدا يحس بالعاشق"، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وكانت ديانا حداد ردت بطريقة غير مباشرة على ما اعتبره بعضهم تعمدها التغطية على صوت مواطنتها نجوى كرم، أثناء غنائهما على المسرح لأغنية "تعلى وتتعمر يا دار" مع كل من الفنانين عاصي الحلاني وملحم زين، وذلك في إحياء "ليلة بيروت" ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وذلك من خلال نشرها صورة تجمعها بالثلاثي من مسرح الحفل.

وعلقت عليها عبر إنستغرام، قائلة: "سيلفي تاريخي .. الشكر للفنانة #نجوى_كرم على فكرة صورة السيلفي وتسلم ايديك الفنان #عاصي_الحلاني على الصورة وتحية محبة للريس الفنان #ملحم_زين .. #ليلة_بيروت في #موسم_الرياض".