مشاجرة بين نيكي ميناج وصديقها السابق على "تويتر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشابكت النجمة نيكي ميناج وصديقها السابق ميك ميل على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.

بدأت المشاجرة عندما أعجب ميك بصورة وضعتها نيكي على حسابها الخاص على "تويتر" لزوجها، كينيث بيتي وهو يقف وينظر إلى هاتفه الخلوي، مع تعليق عن هوسه بها.

وبعد تعليقه كتبت ميناج تغريدة مسيئة لميك، مشيرة إلى أنه منشغل بحياتها، وأن أفعاله مهينة لصديقته، مصممة الأزياء ميلان هاريس، مع العديد من الألفاظ البذيئة.

كما أشارت إلى مشاجرتهما سويا التي وصلت لحد السباب في أحد متاجر ويست هوليوود، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يكتف الثنائي عند هذا الحد، فقد تصاعدت الأمور أكثر، حيث رد ميل بتغريدة: "تحاولين جذب زوجك، لأنك تخسرين الرجل الآن والجميع في هذه الصناعة يعرفون أنك شخص سيء!، لقد علمت أن أخاك كان يغتصب تلك الفتاة الصغيرة وهذا هو السبب في أنني ابتعدت عنك!".

يشار إلى أن شقيق ميناج، حكم عليه في نيويورك بالسجن لمدة 25 عاما بسبب إدانته عام 2017 بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 11 عاما في عام 2015.

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وردت ميناج على ميك مدعية أنه كان يسيء معاملتها جسديا والنساء الأخريات، ووصل الأمر إلى الاعتداء على شقيقته والبصق عليها وإدخالها المستشفى.

وأشارت أيضا إلى أن ميك كان يشعر بالجرأة والقوة بسبب صداقته مع النجم العالمي دريك.

وانتقدت ميناج ميك لذكره قضية شقيقها، قائلة: "تخيل أنك تتحدث عن اغتصاب مزعوم لطفل لإيذاء شخص لم يكن متورطا في الأمر حتى تكرهني".

ونفى ميك مزاعم ميناج عن قيامه بالإيذاء الجسدي، وأخبر أتباعه البالغ عددهم 9.1 مليون شخص أنه يتطلع إلى تجنب الحديث عن ميناج في المستقبل القريب.

وكتب: "للتوضيح، لم أضرب النساء ولن أسمح لمقابلاتي أن تحتوي على سؤال عنها أو عن أي موقف يتعلق بها فقط أركز على ألبومي الجديد!".

وفي منتصف النزاع، أعلن ميك أنه يستمتع مع صديقته هاريس وسينجبان طفلا قريبا، وكانت هاريس قد كشفت في ديسمبر عن حملها عبر "إنستغرام".