مارغوت روبي تطلق فيلمها "Birds of Prey" بإطلالة جريئة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ازدحم جدول أعمال الممثلة العالمية من أصول أسترالية "مارغوت روبي" البالغة من العمر 29 عاما في الفترة الماضية؛ إذ كانت تحضر موسم حفلات الجوائز في مختلف بلدان العالم، وفي الآن ذاته استغلت روبي سفرها من أجل الترويج لأجدد أفلامها Birds of Prey أي "الطيور المفترسة".

وقبل يومين، شوهدت مارغوت روبي في ميدان نيويورك الشهير "تايم سكوير" إلى جانب أبطال العمل من أجل الاحتفال بإطلاق الفيلم، حيث تواجد في الحفل كل من إيوان ماكغريور، وروزي بيريز، وجورني صاموئيل بيل.

ولفتت بطلة الفيلم الأنظار إليها بالإطلالة التي اختارتها والتي جمعت بين الأناقة والجرأة، فارتدت بنطلون قماش لونه أسود ونسقت معه بليزر أبيض اختارته من علامة Alexandre Vauthier وارتدت أسفله "جيليه" أبيض مع تخلّيها عن ارتداء حمّالة صدر فظهرت بفتحة عميقة جدا.

وتواجد في الحفل أيضا صديقة مارغوت الممثلة العالمية "جينيفر لورانس" والتي اعتمدت ستايلا بسيطا ببنطلون داكن وجاكيت البافر حيث كانت تغطي وجهها من وميض عدسات الباباراتزي.

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وفي أثناء الحفل، تم توزيع عصابات الرأس التي احتوت على ظفيرتي بطلة الفيلم "هارلي كوين" الشّهيرتين باللونين الوردي والأزرق والتي تلعب دورها مارغوت.

وتجدر الإشارة إلى أن مارغوت روبي لعبت دور "هارلي كوين" في فيلم Suicide Squad عام 2016، وفي عامنا الحالي أطلقت فيلما كاملا عن هذه الشخصية في فيلم Birds of Prey، عِلما بأنها ستمثل في الجزء الثاني من فيلم عام 2016 والذي سيحمل اسم THE Suicide Squad.

وعن فيلم Birds of Prey، فهو من نوعية أفلام الجريمة والآكشن وبطلته مارغوت روبي بدور "هارلي كوين" التي تكون النسخة الأنثوية من الجوكر، وتدور أحداثه عن عواقب انفصال كوين عن الجوكر، وما يضع على كاهلها من أعباء، فتصبح غير محمية وهاربة وتواجه غضب رئيس الجريمة النرجسية بلاك ماسك، وذراعه اليمنى "فيكتور زاسز" وكل سفاح آخر في المدينة.

وتتطور أحداث الفيلم وتخرج عن نِطاق السيطرة بالنّسبة لهارلي كوين؛ إذ تصبح حليفة غير متوقعة مع ثلاث نساء مميتات وهنّ هانترس، وبلاك كناري، وريني مونتويا.