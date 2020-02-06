منقذ ابنة الملكة إليزابيث يبيع "وسام شجاعته".. لهذا السبب المحزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر بتلقي تكريم أو جائزة، عادة ما يحرص الشخص على الحفاظ على ذلك التكريم والاحتفاظ به دائما لا سيما إذا كان مقدما من شخص رفيع المستوى مثل الملكة إليزابيث، ولكن الأمر اختلف بالنسبة لـ "روني راسل" منقذ الأميرة آن من واقعة اختطاف.

وكان روني وهو ملاكم سابق للوزن الثقيل تلقى "وسام الملك جورج" والمعروف أيضا بـ"وسام الشجاعة" من الملكة إليزابيث عام 1974 بعد تصرفه بشجاعة والتدخل لإنقاذ الأميرة آن وهي الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث من محاولة اختطاف.

إلا أنه وفقا لمجلة "تاتلر" وبسبب تدهور ظروفه الصحية، اتخذ روني (72 عاما) قراره بعرض الوسام للبيع في مزاد، وعلق على قراره بحزن: "إنه شيء تعهدت بألا أفعله أبدا".

وأوضح روني أنه ليس لديه سوى مطلب واحد من المشتري؛ إذ قال: "آمل من المشتري أيا كان، أن يدعوني لمكان ما وأخبره عن القصة وراء حصولي على هذا الوسام".

وتعليقا على الواقعة ورد فعل الأميرة، قال روني: "لقد كانت متماسكة للغاية، وكان الرجل يوجه سلاحه نحوي، ولكني سرعان ما ضربته بأقصى قدرتي".

وفيما يتعلق بالواقعة، يذكر أنه خلال ذلك العام كانت الأميرة آن في طريقها للعودة إلى قصر باكنغهام في السيارة برفقة زوجها الأول مارك فيليبس، عندما اعترضت سيارة أخرى طريقها فجأة ووجه سائق يدعى "إيان بول" سلاحه الناري تجاهها وأطلق النار على سائقها وحارسها بالإضافة إلى صحفي كان قريبا من سيارة الأميرة وحاول التدخل.

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ومع تهديدها بالسلاح، طالب "إيان" الأميرة بمرافقته لاتخاذها كرهينة وطلب فدية من العائلة الملكة تساوي 4 ملايين دولار، إلا أنه على الرغم من ذلك الموقف المروع، كان رد فعل الأميرة مفاجئا؛ إذ رفضت النزول من السيارة وقالت له: "فلتذهب من هنا، لا تكن سخيفا".

إلا أن "إيان" حاول سحبها من السيارة، ولكن لحسن الحظ، كان "روني" مارا بسيارته في ذلك الوقت، وسرعان ما تدخل عندما شهد الواقعة، وسدد عدة لكمات على رأسه حتى نجح في إنقاذ الأميرة وألقت الشرطة القبض على إيان قبل إرساله لمستشفى الأمراض النفسية.

وكما هو متوقع، حصل روني على تكريم استثنائي من الملكة إليزابيث، وهو وسام الملك جورج للشجاعة، ويذكر أن الملكة قالت له آنذاك: "هذا الوسام من الملكة، ولكنني أريد أن أشكرك كأم آن".

وبالإضافة إلى تكريمه بالوسام، كشف روني أنه بعد الواقعة، تكفلت الملكة بدفع رهن منزله كمكافأة على بطولته.

وقال "أوليفر بييبس" من دار مزادات "ديكس نونان ويب" في بريطانيا: "إنه لشرف لنا عرض مثل هذا الوسام"، كما أنه من المتوقع أن تتراوح قيمة الوسام بين 15 و26 ألف دولار.