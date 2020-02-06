بطلة "عروس إسطنبول" تحسم حقيقة عودتها لطليقها مراد بوز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت أصلي أنفر بطلة مسلسل "عروس إسطنبول" التركي الأنباء التي راجت بقوة في صحف محلية ومواقع خاصة بالمشاهير أنها اقتربت من العودة إلى طليقها مراد بوز رغم انفصالهما رسميا قبل أشهر قليلة.

وعاد الحديث بقوة عن الثنائي بعد تكهنات زيارة أصلي أنفر إلى والدة مراد في المستشفى قبل فترة، فتداولت الصحافة أن هذا مؤشر كبير على احتمالية عودتها إلى طليقها.

ولكن أثناء لقائها التلفزيوني الأخير، أكدت بطلة "عروس إسطنبول" أن علاقتهما انتهت فعليا منذ أربعة أشهر تقريبا، ولكن بعد إصرار والدة طليقها على سؤالها عن إمكانية زيارتها لها خلال الفترة المقبلة، جعلها توجه لها رسالة خاصة من خلال الكاميرا متمنية لها التعافي من أزمتها الصحية سريعا.

وأوضحت الفنانة أنها تعيش في حالة سعادة، خاصة بعد عرض أحدث أعمالها الدرامية "بابل" أمام خالد أرغنتش، وليس كما يشاع بشأن حالتها النفسية الصعبة بعد انفصالها.

من جهته؛ أبقى الفنان مراد بوز صوره مع طليقته عبر صفحته الخاصة على إنستغرام ولم يحذفها، وعلق متابعون بأن الأول على يقين بعودتهما مجددا خاصة أنهما سبق أن انفصلا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وكان مراد قد وافق على تنفيذ جولات غنائية كان يرفضها طيلة فترة ارتباطه بآصلي.

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يذكر أن أعضاء فريق عمل مسلسل "بابل" قد احتفلوا بانطلاق الحلقة الأولى ونجاحه جماهيريا قبل أسبوعين تقريبا، لكن صنّاع المسلسل فوجئوا بشكاوى عديدة قُدمت لهيئة الرقابة تتهم العمل بأنه يحرض الجمهور ضد الطبقة الثرية في تركيا، خاصة أن خالد له علاقة بمنظمة Feto وهذا ما جعله الأكثر تعرضا للاتهام من بين الأبطال.

وأضافت التقارير الصحفية أيضا أن خالد لا ينشغل بهذه الشكاوى والانتقادات، خصوصا أنه يحصل على أجر يصل إلى 250 ألف ليرة (41755 دولارا) عن الحلقة الواحدة، ولكن الرقابة قررت أن تدرس هذه الشكاوى بدقة لتتخذ القرار المناسب في أسرع وقت.

كما كان هناك العديد من التقارير الصحافية التي نشرت عن خلافات تجمع آصلي آنفر ببقية بطلات مسلسل "بابل"، وهذا ما نفته نور فاتح أوغلو بطلة العمل الأخير في أحدث لقاءاتها الصحفية، وبينت أنه لا صحة لذلك تماما وأن هناك علاقة صداقة تجمع بطلات العمل، وجميعهن متحمسات كثيرا لنجاحه.