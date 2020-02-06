هازال كايا تعود لوزنها السابق.. وتؤكد: زوجي يعتني بطفلنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكنت النجمة التركية هازال كايا من أن تكون حديث الصحف في بلادها يوم أمس، بعد أن جذبت الأنظار بإطلالتها خلال حضورها عرض أزياء للمصمم التركي أوزغور ماسور.

ويأتي ظهور هازال بإطلالتها التي اختارت لها اللون الأسود، بعد قرابة الـ3 شهور على ولادتها لطفلها الأول "فكرت علي"، وبعد الانتقادات التي تعرضت لها خلال حملها وبعد ولادتها نتيجة لوزنها الزائد وعدم اعتنائها بنفسها وإطلالاتها؛ ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بصورها التي عادت فيها لوزنها السابق مجتذبة الانتباه بجمالها واهتمامها بنفسها.

وحضرت هازال كايا العرض وحيدة من دون زوجها علي آتاي، لتكون مركز أسئلة الصحافيين الذين سألوها عن كيفية قضائها لوقتها مع ابنها؛ إذ قالت إن طفلها يشبه والده وأنه ككل الأطفال يستيقظ ليلا لكن زوجها علي هو من يعتني بكل شيء، مضيفة بأنها تقضي أوقاتا سعيدة في تجربة أمومتها الأولى.

كما أجابت كايا عن سؤال حول وزنها قائلة: "بوصفنا نساء لا يمكننا أن نصدق ما تفعله أجسادنا، أنا متأكدة من أنه من الصعب عليكم فهم ذلك، لكنني ببساطة اكتسبت الوزن وببساطة فقدته".

وأضافت هازال: "لا أريد أن تشعر النساء بالسوء حيال أجسادهن، فأنا لا أشعر بذلك أيضا، ما يمكن أن يفعله جسدي هو معجزة حقا والوزن بسيط جدا، ونصيحتي للنساء لا تهتممن كثيرا للأمر؛ لأنه ليس مهما على الإطلاق".

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وبالعودة إلى تفاصيل إطلالة هازال فاعتمدت النجمة التركية مكياجا هادئا بلمسة خبيرة التجميل ميليس الكيليتش.

يذكر أن هازال كايا قد ظهرت إلى جانب زوجها النجم التركي علي آتاي وطفلهما، أثناء تجوالهما في حي نيشان تاشي ضمن منطقة شيشلي في إسطنبول، وقامت حينها بتغطية وجه ابنها أثناء حملها له قائلة لعدسات الصحافة المتواجدة "أتمنى أنكم لم تلتقطوا صورا لابني".

وسألها أحد الصحافيين المتواجدين هناك حول ما إذا كانت تقلق بسبب الوزن الذي اكتسبته بعد الولادة، خصوصا وأنها تعرضت للكثير من الانتقادات بخصوص ذلك خلال حملها، أجابت هازال قائلة: "ليس من الضروري أن أخسر وزني، الشيء المهم هو أن طفلنا يتمتع بصحة جيدة. الحمد لله أننا جميعا بخير، وأي تفاصيل أخرى لا تهمني".