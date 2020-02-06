تامر حسين ينشر كلمات أغنيته مع رامي جمال قبل طرحها

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، بوستر ألبوم "أنا لوحدي" للمطرب رامي جمال.

وكتب تامر حسين: "مغيرتش وأنت بتقولى بقالك بعد منى حبيب، وعمرى ما غيرت على حاجه ما بملُكهاش، بعاملك عادى دلوقتى مُعاملة أى حد غريب، ولو توصلنى أخبارك ما بسمعهاش، مغيرتش".

وتابع تامر حسين: "من ألبوم صديقى الفنان رامى جمال وكلماتي، ألحان/ مدين، وتوزيع/ نادر حمدى، ومشارك في الألبوم بأغنيتين، مغيرتش، وعيونك خطر".

وكشفت الشركة المنتجة لألبوم الفنان رامى جمال الجديد، عن البوستر الرسمى للألبوم والذى يحمل عنوان "أنا لوحدي"، المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، ليكون الألبوم الخامس فى مشوار رامى جمال الغنائى بعدما قدم أول ألبوماته بعنوان "مليش دعوة بحد" عام 2011، و"فترة مش سهلة" عام 2013، و"ملناش إلا بعض" عام 2016، و"ليالينا" عام 2018.

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رامي جمال تعاون في ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولى، أحمد الملكى، شادى نور، أحمد عرفان، رقية عبد العزيز، مصطفى حسن ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، نادر حمدي، شريف مكاوى، أحمد إبراهيم، أحمد المغربى، وسام عبد المنعم وكريم عبد الوهاب.

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