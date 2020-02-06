أحمد جمال يكشف عن أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

شارك المطرب أحمد جمال جمهوره بوستر أغنيته الجديدة كل سنة أنت طيب عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام ".
وعلق أحمد جمال: " قريبًا .. في عيد الحب .. كل سنة وانت طيب أحمد جمال ".
وانهالت التعليقات على الفنان الشاب من الجمهور الذي تمنى له التوفيق في كل خطواته.
وطرح أحمد جمال في أبريل الماضي ألبوم "النسيان" وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
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