هاني شاكر يروج لحفل عيد الحب

روج الفنان هاني شاكر، لحفل عيد الحب، الذي يقام بدار الأوبرا المصرية، يوم 14 فبراير الجاري.

روج الفنان هاني شاكر، لحفل عيد الحب، الذي يقام بدار الأوبرا المصرية، يوم 14 فبراير الجاري.

ونشر "شاكر" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق: "انتظروا حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم عيد الحب".

الحفل يقام يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة الموسيقار محمد الموجي.

وكانت دار الأوبرا المصرية قد أعلنت إقامة حفلات عيد الحب على مدار يومي 12 و14 فبراير، إذ تحيي الفنانة أنغام الحفل الأول، فيما يحيي الفنان هاني شاكر الحفل الثاني، بينما يغني الفنان خالد سليم على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا في الإسكندرية.

ونشر "شاكر" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق: "انتظروا حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم عيد الحب".

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الحفل يقام يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة الموسيقار محمد الموجي.

وكانت دار الأوبرا المصرية قد أعلنت إقامة حفلات عيد الحب على مدار يومي 12 و14 فبراير، إذ تحيي الفنانة أنغام الحفل الأول، فيما يحيي الفنان هاني شاكر الحفل الثاني، بينما يغني الفنان خالد سليم على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا في الإسكندرية.

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