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آمال ماهر تروج لحفلها في عيد الحب مع تامر عاشور

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روجت الفنانة آمال ماهر لحفلها في عيد الحب.

ونشرت آمال، عبر حسابها على تويتر، بوستر الحفل، وعلقت: "منتظراكم يوم 14 فبراير، نحتفل بعيد الحب مع بعض".

الحفل يشاركها فيه الفنانان تامر عاشور وماجد المهندس، ويقام على مسرح كايرو شو، بكايرو فيستيفال سيتي في القاهرة.

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