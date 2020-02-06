ماجد المهندس يطرح ألبوم "شهد الحروف"

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أمس، ألبوم "شهد الحروف" للمطرب العراقي ماجد المهندس.

ويضم الألبوم 10 أغانٍ، وهي: قاضي غرامي: كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد، وشمسك غايب من كلمات عبدالله بودله، وألحان طلال، ويكفي غياب: كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل، وعيد ميلاد: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.

كما يضم الألبوم: "المسألة فيها إن: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل، وبنام: كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل، وشهد الحروف: كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس، وجفن الليل: بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل، وياللي احبك موت: فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل، ولحظة هواي: كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل".

يذكر أن الفنان ماجد المهندس أحيا حفلا غنائيًا، 17 يناير الماضي، تحت عنوان "ليالي الأساطير"، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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