ماجد المهندس يطرح ألبوم "شهد الحروف"

القاهرة – لايف ستايل
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أمس، ألبوم "شهد الحروف" للمطرب العراقي ماجد المهندس.
ويضم الألبوم 10 أغانٍ، وهي: قاضي غرامي: كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد، وشمسك غايب من كلمات عبدالله بودله، وألحان طلال، ويكفي غياب: كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل، وعيد ميلاد: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.
كما يضم الألبوم: "المسألة فيها إن: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل، وبنام: كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل، وشهد الحروف: كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس، وجفن الليل: بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل، وياللي احبك موت: فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل، ولحظة هواي: كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل".
يذكر أن الفنان ماجد المهندس أحيا حفلا غنائيًا، 17 يناير الماضي، تحت عنوان "ليالي الأساطير"، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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