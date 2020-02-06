شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يتحول لمحلل رياضى ويذكر نتائج لقاءات الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، أحد جماهير النادي الأهلي ولا يفوت مناسبة أو مباراة للمارد الأحمر سواء محليًا أو افريقيا حتى يدلى بدلوه فيه ويتوقع نتائج المباريات، ومؤخرا بعد حسم لقاءات دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الأهلي لغريمه السابق صن داونز الجنوب أفريقي، توقع "الحلفاوى" أن يعبر الأهلي لدور قبل النهائي على حساب صن داونز بما يمتلكه من خبرة أفريقية وتفوق على الفريق الأفريقي.



3نبيل الحلفاوى يتحدث عن عدد لقاءات الاهلى وصن داونز

وكأنه محلل رياضي، سرد الفنان نبيل الحلفاوى في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، تاريخ المواجهات بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوبي أفريقي والتي تميل كفتها لصالح القلعة الحمراء وعلق قائلا: "للعلم.. المرة الوحيدة التي تمكن فيها صن داونز من الفوز على الأهلي هي تلك المباراة الاستثنائية. هزمه الأهلي ثلاث مرات وتعادل مرتين".

وتابع في تغريدته أيضا: "وللعلم أيضا.. الأهلي سجل في مرماهم (على أرضهم ) 3 أهداف بينما هم لم يتمكنوا من التسجيل هنا إطلاقا.. كفاية إنه يكون الأهلي".

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وكان قد وجه الفنان نبيل الحلفاوى، رسالة إلى جماهير النادى الأهلى، بعد إعلان قرعة دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه المارد الأحمر فريق صن داونز، مؤكدا من خلالها ضرورة أن تنسى جماهير الثأر والهزيمة، حيث خسر الأهلى بخماسية في 2019 بنفس البطولة.

وقال الفنان نبيل الحلفاوى :"إنسوا موضوع الثأر تماما..أسوأ ما يمكن أن يدخل به فريق مباراة هو ربطها بمباريات سابقة..كل مباراة لها ظروفها الخاصة مهما تكررت مرات فوزك سابقا على المنافس أو العكس..الأهلي أمام بيراميدز وصن داونز والزمالك.. مطلوب كامل التركيز في المباراة ونسيان كل السوابق سلبية كانت أو إيجابية".

يشار إلى أن قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا التى اقيمت بأحد فنادق الجيزة، اسفرت عن مواجهة الأهلى لفريق صن دوانز فى دور الثمانية، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثانى أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومى 6 أو 7 مارس.