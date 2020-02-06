شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى مع ابنة زوجته: اليابانى مطبخى المفضل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد الفيشاوى، متابعيه، وجمهوره، على "انستجرام"، بصورة مع ابنة زوجته، وهما داخل أحد المطاعم، وتحديدا داخل المطبخ، حيث كان "الشيف"، يقوم بمهامه.

وعلق أحمد الفيشاوى على الصورة قائلا " الياباني مطبخي المُفضل"، حيث يظهر الفيشاوى وهو يردى ملابس الطهاة، مع ابنة زوجته.



الفيشاوى من المطبخ اليابانى

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وتصدر النجم أحمد الفيشاوى، خلال الأيام القليلة الماضية، أخبار الحوادث، بسبب القضايا المثارة بينه وبين ابنته، حيث تنظر محكمة جنح الدقى فى جلسة 11 مارس المقبل المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضد بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.

كانت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع أحمد الفيشاوى، قالت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم إعلانهم فى القضية فى مكان قديم لم يعد موكلها مقيم فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث.

وأضافت محامية أحمد الفيشاوي، أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالى لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانونى لموكلها.

وذكرت "ثناء" أن إقامة لينا مع والدتها فى انجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.