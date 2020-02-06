شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس ورامز جلال يشاركان نادية لطفى فى المسلسل الوحيد لها بمسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمى والفنان رامز جلال الفنانة الراحلة نادية لطفي فى المسلسل الوحيد التي قدمته في مسيرتها الفنية، وهو مسلسل "ناس ولاد ناس"، وهو من إنتاج عام 1993، قبل شهرتهما ومعرفة الجمهور بهما.



احمد حلمي ونادية لطفي



رامز جلال

وشهد انضمام أحمد حلمي إلى صفوفه، قبل أن ينال الشهرة والنجومية الحالية، وحتى قبل تقديمه للبرنامج التلفزيوني "لعب عيال"، الذي كان بداية تعارف الجمهور عليه، وبالمثل كان الوضع مع الفنان رامز جلال.



حلمى

وأعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعى تداول أحد الحلقات التي ظهر بها حلمى ورامز، بعد وفاة النجمة نادية لطفي منذ أيام قليلة، كما شارك في بطولته أيضا كرم مطاوع، وعبد المنعم مدبولي، وأحمد بدير، ومحمد عوض، وأمينة رزق، محمد رضا، وهو من تأليف بهجت قمر وإخراج عادل صادق.

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ويعد مسلسل "ناس ولاد ناس" هو العمل الأخير في مشوارها الفني، إذ ابتعدت من بعده عن الساحة الفنية على مدار 27 عاما حتى رحيلها اليوم الثلاثاء، عن عمر 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتتلقى أسرة الفنانة القديرة نادية لطفي واجب العزاء اليوم الخميس بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

يشار إلى أن نادية لطفى ولدت عام 1937 أدت أول أدوارها التمثيلية فى العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقى عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عددا كبيرا من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنسانى منذ شبابها فكان لها دور مهم فى رعاية الجرحى والمصابين والأسرى فى الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثى عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، آخر أعمالها مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني.