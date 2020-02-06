شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف الجمهور فى حفلات أم كلثوم.. زوجة تخطف "سيجارة" زوجها وتدخنها بروقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تبهرنا الحفلات الغنائية القديمة، التي يعرضها التليفزيون من آن لآخر، مثل حفلات أم كلثوم أو عبد الحليم أو عبد الوهاب، أو الأطرش وغيرهم من عشرات النجوم والنجمات المصريين، فتكون فرصة جيدة لمحبى هذا الفن وعشاقه لمشاهدة أجواء هذا الزمن الفائت، وكذلك فرصة للأجيال الجديدة لاكتشاف هذا الزمن، الذى لا يراه إلا من خلال الأفلام القديمة، أو سماع الأشخاص الذين عاصروه.

أحدث الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، هو فيديو لجمهور يحضر حفل لأم كلثوم، ويبدو أن الكاميرا كانت مثبتة على أشخاص بعينهم عن طريق المصادفة، فظهر الزوج يخرج سيجارة من جيبه ويشعلها، وما إن وضعها في فمه، لتدخينها، حتى قامت سيدة بجواره، يبدو أنها زوجته بخطفها، لتدخنها هى، فلم يحرك الزوج ساكنا، ولم يجد بد من اخراج علبة السجائر مرة أخرى، وبدأ في "عزومة" سيدات كن يجلسن بجواره.

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الفيديو انتشر بشكل كبير على موقع "فيس بوك"، وحقق أكثر من ما يقرب الـ 200 ألف مشاهدة، رغم أنه يرجع لأكثر من 50 سنة، حيث كانت أم كلثوم تقدم حفلاتها للجمهور، في فترة الخمسينيات والستينيات.

رحلت أم كلثوم عن عالمنا فى 3 فبراير عام 1975، بعد صراع مع المرض، وتركت تراثا هائلا من الأعمال الغنائية العظيمة، لكبار الملحنين والشعراء، وتعاونت مع عدد كبير من الموسيقيين، وأيضا المطربين الكبار على رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ولقبت بـ "كوكب الشرق".