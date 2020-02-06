فيديوجراف.. أرقام قياسية لا تنسى فى تاريخ جوائز الأوسكار بـ"فئات موسيقية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار العالم بأكمله مساء الأحد المقبل، وبالتحديد المهتمين بالسينما إلى حفل جوائز توزيع الأوسكار، وهم فى حالة ترقب شديد منتظرين، من الذى سيقتنص هذه الجائزة التى تعد الأهم فى العالم، ومع اقتراب هذه المناسبة نرصد لكم أرقام قياسية لاتنسى فى تاريخ جوائز الأوسكار بـ"فئات موسيقية". ـ النجم العالمى برنس أصغر حاصد لجائزة الأوسكار عن " original song score " عام 1984 وكان عمره وقتها 26 عاما. ـ الإيطالى إنيو موريكونى الأكبر "سنا" فى حصد الأوسكار Advertisements وكان عمره 87 عاما ـ الأمريكى مارفين هامليش الملحن الوحيد الفائز بـ3 جوائز أوسكار موسيقية عام 1973 ـ " The Wizard of Oz أول فيلم يفوز بجائزتى أفضل أغنية " Best Music, Original Score " عام 1939 . ـ راى هيندورف أول ملحن يفوز بجائزة الأوسكار مرتين على التوالى عامى 1942 و1943

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