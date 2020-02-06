شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى فى كواليس تصوير مسلسله الجديد "البرنس" لمحمد رمضان .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المخرج محمد سامى، مع النجم محمد رمضان فى مسلسل جديد يحمل اسم "البرنس"، ليعرض فى رمضان المقبل، حيث ينتظر الجمهور والمتابعون، تعاون محمد رمضان مع محمد سامى، لا سيما بعد أن حقق الثنائى نجاحا كبيرا، في مسلسل "الأسطورة"، الذى عرض قبل أكثر من عامين، وحقق نجاحا كبيرا.

محمد سامى، مخرج المسلسل، نشر صورة من كواليس تصوير "البرنس"، وهو يحمل الكاميرا، ويقوم بالتصوير بنفسه، معلقا: "مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج تامر مرسى".



محمد سامى من كواليس

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

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مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

ويتعاون النجم محمد رمضان مع النجمة اللبنانية نور فى مسلسل «البرنس»، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، ويتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى فى عمل فنى، حيث تأجل لمدة 3 سنوات وكان مقرر عملهما سويًا فى فيلم «آخر ديك فى مصر» للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن لم يكتمل مشروع اجتماعهما سويًا.