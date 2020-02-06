شكرا لقرائتكم خبر عن زيزى بقى عندها انستجرام.. كلبة أحمد فهمى تدخل عالم السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم أحمد فهمى، حسابا جديدا على "انستجرام"، لكلبته الخاصة به "زيزى"، حيث نشر اليوم، عبر حسابه على نفس الموقع، صورة وهو يحمل الكلبة، وعلق عليها قائلا: "زيزى".. وأشار إلى الحساب الجديد لها.

حساب "زيزى"، تخطى أكثر من 1800 متابع، فيما كانت أغلب الفيديوهات والصور المنشورة عبر هذا الحساب، هي لزيزى مع أحمد فهمى، وكذلك زوجته هنا الزاهد، والمعروف أن فهمى وهنا الزاهد يعشقان الكلاب.



احمد فهمى وزيزي

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وكانت شركة سينرجى قد استقرت على موعد بدء تصوير أول مشاهد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمي وأكرم حسنى والذي يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن التصوير.



زيزى مع هنا الزاهد



فهمى والكلبة

مسلسل تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.