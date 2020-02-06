شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صور لـ"كيرك دوجلاس" بين 4 أجيال من عائلته.. التجمع العائلى الأخير بمنزل نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تصوير الراحل كيرك دوجلاس وهو يجلس بفخر بين أربعة أجيال في صورته العائلية الأخيرة، خلال تناوله الطعام مع عائلته في أغسطس من العام الماضي.

وأثناء تناول الطعام في منزل ابنه مايكل وزوجته كاثرين زيتا جونز في بيفرلي هيلز، كان الممثل الشهير يجلس على رأس الطاولة في الصورة الأخيرة لعشيرة دوجلاس بأكملها قبل وفاته عن عمر يناهز 103 عاما، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



التجمع العائلى الأخيرة



الصورة

وتوفي نجم سبارتاكوس في منزله في بيفرلي هيلز، وتم نشر آخر صورة للنجم بمفرده في سبتمبر جالسًا مع كاثرين.

وقال الممثل الأمريكى مايكل دوجلاس لمجلة بيبول، إن أباه كيرك دوجلاس توفى عن 103 أعوام. وقال مايكل دوجلاس، فى تصريح حصرى لمجلة بيبول، أمس الأربعاء، "ببالغ الحزن والأسى أعلن وإخوتى رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".



كاثرين زيتا جونز وكيرك

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كيرك ومايكل وكاثرين عام 2009

وأضاف دوجلاس "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

وفى ديسمبر الماضى، أحتفل النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ 103 أعوام.

وينحدر دوجلاس من أصول روسية واسمه الحقيقي إيسور دانيالوفيتش، حيث قضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات، وتلقى دوجلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات.

يذكر أن الفنان كيرك دوجلاس اعتمد على ذاته فى ظل نشأته فى أوساط فقيرة، إلا أنه استطاع أن يتعلم ويقفز إلى النجومية دون مساعدة الآخرين له، وكتب كيرك دوجلاس عشر روايات ومذكرات، وكان مؤخرا في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية، وهو أعلى شخص حي على القائمة.

ومن أشهر أفلامه ، فيلم السلسلة الزوجية الذى عرض فى 1949، وفيلم دروب النصر، الذى ظل ممنوعا من العرض فى فرنسا لفترة طويلة، والذى أنتجه دوجلاس وأخرجه ستانلى كوبريك فى 1957.