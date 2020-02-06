شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاد إلياس مؤدب.. بدأ مع إسماعيل يس فى "حبيب العمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الراحل إلياس مؤدب وهو واحد من أشهر نجوم الكوميديا في السينما المصرية، بدأ عمله في تصليح الساعات، ثم عمل كمونولوجست في الأفراح الخاصة واشتهر باللهجة الشامية، وبعد ذلك تعرف على إسماعيل ياسين وشارك معه في 12 فيلميا، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر أعماله مع إسماعيل ياسين في السينما المصرية.

فيلم حبيب العمر:

لعب إلياس في هذا فيلم شخصية حزين، وشارك في بطولة إسماعيل ياسين، وفريد الأطرش، وسامية جمال، وحسن فايق، وسعيد أبو بكر، ومن تأليف بديع خيري، وإخراج هنري بركات.



إلياس مؤدب

فيلم حلال عليك:

جسد الراحل إلياس مؤدب شخصية فى فيلم "حلال عليك"، شخصية "معلوف"، ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين ياسين، واستيقان روستي، وثريا حلمى، وهدى شمس الدين، ومن تأليف جمال حمدى، وإخراج عيسى كرامة.

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إلياس مؤدب

فيلم عنبر:

كما جسد إلياس دور فيلم شخصية "مغنى فى المسرح"، والفيلم من بطولة إسماعيل ياسين، وليلى مراد، وأنور وجدي، وحسن فايق، ومحمود شكوكو، وزينات صدقي، ومن تأليف محمد كامل حسن المحامى، وقصة وإخراج أنور وجدى.



إلياس مؤدب

فيلم قطر الندي:

دور إلياس في فيلم "صاحب البيت" التي يسكن فيه أنور وجدي، وكان من بطولة شادية، وإسماعيل ياسين، وزينات صدقي، ورياض القصبجي، وسراج منير، ومن تأليف أبو السعود الإبيارى، وإخراج أنور وجدى.



إلياس مؤدب

فيلم بيت النتاش:

هو آخر افلامه إلياس وكان بلعب دور "ليمون" فمات وهو بصورة مع شادية، وإسماعيل يس وعبد الفتاح القصري، والفيلم يشارك في بطولة عبد السلام النابلسي، وزينات صدقي، وزوز محمد، وأحمد أباظة، ومن تأليف على كامل فهمي، وإخراج حسن حلمي، وتدور قصة فيلم ينصب المعلم غندور – محمد كمال على نفوسة العراقية- زينات صدقي، بكتابة عقد مزور بدون علمها ويفكر في حل هذه المشكلة بالزواج منها ولكنها (بدون العلم بأنها خطة من المعلم غندور) تشترط أنها لن تتزوج قبل زواج ابنتها ملبسة- شادية.