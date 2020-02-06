شكرا لقرائتكم خبر عن ايتن عامر تنتهي من تصوير مشهد إجهاضها فى "فرصة ثانية" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ايتن عامر تصوير مشاهدها في مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى، الذى تنافس به في السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهت ايتن من تصوير مشهد وهى تجهض خلال أحداث العمل بعدما تعرضت لنزيف حاد وحاول انقاذها محمود البزاوى بدخولها إلى المستشفى.

ويكثف مخرج العمل مرقس عادل التصوير للانتهاء من نصف مشاهد العمل خلال منتصف شهر فبراير على اقصى تقدر، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل وضع خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

Advertisements

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن ناحية أخرى أوشكت ايتن عامر على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "الأخ الكبير" الذى ينتمى لنوعية الـ 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.