شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر بـ "البيجاما" : أخيرا فى البيت بعد 28 ساعة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد حاليا أغلب مواقع التصوير، والاستوديوهات الداخلية والخارجية، حالة من الطوارئ، حيث يسابق كل مخرج وفريق عمل المسلسلات، الزمن، من أجل الانتهاء من الأعمال التي يقومون بتصويرها للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يصور البعض أكثر من 24 ساعة بشكل متواصل، الأمر الذى يرهق الفنانين.

الفنانة مى عمر، نشرت صورة عبر حسابها على انستجرام، وهى بملابس البيت "البيجاما"، وعلقت عليها "أخيرا في البيت بعد 28 ساعة تصوير".



مى عمر

مؤخرا، أعلنت الفنانة مى عمر دخولها عالم "تيك توك"، بتدشينها حسابا جديدا على الموقع أسوة بالفنانين الذين سبقوها إلى هذا التطبيق الجديد، والذى بدأت فيديوهاته تنتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وكان أول فيديو لها مقطع قصير مدته 7 ثواني تقريبا، وأدت به حركات بسيطة.

و تواصل الفنانة مى عمر تصوير أحداث دورها بمسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد "مى" شخصية بنت شعبية من حى الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التى تجعلها تدخل فى العديد من الأزمات.

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المسلسل يتناول بعض الأحداث الإجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.