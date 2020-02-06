شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خناقة ريم البارودى مع متابع هاجم صورتها فى العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة ريم البارودي أحد المعلقين على صورتها خلال أداء العمرة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث لستفزها حتى جعلها تخرج عن قواعد الالتزام بالتواجد في هذا المكان المقدس، حيث قالت :" بس يااهبل ياعبيط روح شوف نفسك وصورك ياللي عمرك ماتحس ولا تفهم ولا أظن تزور بيت الله ابدا".



ريم

وكان المعلق كتب لها :" بلاش اوفر .. صلي وانتي ساكتة .. بلاش متاجرة بالدين"، كما ردت مرة أخرى قائلة :"لايمتلكون عقل ولا قلب وانا لا اقدر اقول دين لاني مش زيهم ادخل شوف البروفايل تعرف على طول الشخصيه وللأسف مفيش علاج شكرا جدا".

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كما قال مغرد آخر :" نزلتي صورة وانتي في الكعبة وهتنزلي صورة وانتي سهرانة ولابسة عريان وزجاج الخمرة حواليكي ..كفاية نفاق وكدب"، لترد ريم عليه هو الآخر قائلة :" بس يا أهبل يا مريض روح اتعالج وشوف نفسك".



ريم

وحرصت الفنانة ريم البارودي، على التقاط مقطع فيديو سيلفي لها، من داخل الحرم الشريف وأمام الكعبة بالمملكة العربية السعودية، لمشاركة جمهورها ومتابعيها، بلحظاتها، وكتبت "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وظهرت البارودي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بانستجرام، وهي ترتدي جلباب أسود، بعد انتهائها من مراسم العمرة، وهي تقول "انا في أحلى مكان في الكون، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وكان البارودي قد اعتذرت عن استكمال عرض مسرحية "جوازة مرتاحة"، الذى كان مقرر عرضها في نهاية الشهر الماضي، وكتبت ريم على ستورى إنستجرام: "تم انسحابي واعتذارى نهائيا عن مسرحية جوازة مرتاحة، شكرا للجميع".