شكرا لقرائتكم خبر عن ادوارد يحيى الذكرى الثالثة لوفاة والدته بصورة حزينة وكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان إدوارد رسالة مؤثرة في الذكرى الثالثة لوفاة والدته، حيث نشر إدوارد على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، مجموعة من الصور، يحيى بها ذكرى والدته الراحلة.

ونشر إدوارد صور من جنازة والدته، واللحظات الأخيرة لها، وعلق عليها قائلا: " النهاردة من 3سنين كان اصعب يوم في حياتي وهو فراقك يا امى .. الدنيا كلها اسودت في وشي وبقيت مش شايف حاجة ولا شايف حد وقعدت افتكر حاجات كانت بيني وبينك من وانا صغير لحد ما كبرت .. صعب عليا فراقك للحظة دي يا امي واتمني انك كنتي تكونى جنبي في كل لحظة نجاح بشوفها وبحس بيها بدعواتك ليا وبسمعها في ودني لما اكون محتاجها .. اشبعو بامهاتكم واركعو تحت رجليهم والله ما في اعظم من الام".



إدوارد يدعو لوالدته



تشييع الجثمان

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مع والدته فى لحظاتها الأخيرة

ويشارك ادوارد في مسلسل "الفتوة" في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الفتوة" خلال السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وانتهى المخرج من تصويرالأسبوع الأول من العمل، وتم تصويره في الديكور الاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصويرهناك حتى شهر فبراير القادم.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.