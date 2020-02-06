شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين بشخصيتين فى دراما رمضان 2020.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم آسر ياسين حالة من النشاط الفني حيث يشارك في موسم رمضان من خلال عملين الأول كضيف شرف مع النجم أمير كرارة بمسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار وإنتاج سينرجى، ويجسد دور ضابط صاعقة ويكون في مأمورية مع أمير كرارة "المنسى".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً.

كما يظهر في مسلسل "100 وش" للنجمة نيللى كريم بدور نصاب، حيث بدء تصوير المشاهد الأولى من أحداث المسلسل بسرقة محل مجوهرات خاصة وأنها تجسد دور نصابة شعبية فى المسلسل وتقوم بالنصب على الاشخاص بمساعدة آسر ياسين، والعمل من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه فى رمضان 2020.

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"100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

ويعرض للنجم آسر ياسين مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" على احدى المنصات الإلكترونية وهى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

"فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة آسر ياسين، منة شلبى، سوين بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وآخرون، تأليف غبراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.