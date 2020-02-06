شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مهرجانات فى قائمة أكثر 50 أغنية سماعا على ساوند كلاود.. حسن شاكوش 5 منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت 7 أغاني مهرجانات شعبية قائمة أكثر 50 أغنية سماعا على تطبيق الأغاني الشهير "ساوند كلاود"، ويستحوذ مطرب المهرجانات حسن شاكوش على 5 منها، وأولها هي أغنيته التي حققت نجاحا كبيرا منذ صدورها "بنت الجيران"، حيث حققت 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط.

وباقي الأغاني بالترتيب هي :"مهرجان " شمس المجرة " لعمر كمال - حمو بيكا - حسن شاكوش، تليها أغنية "سامونيلا للفنان تميم يونس، ومهرجان " كارثه كارثه" لحمو بيكا وحسن شاكوش، ومهرجان آخر للثنائى "وداع يا دنيا وداع "، وكذلك مهرجان "انتى سارقة القلب سرق لحمو بيكا وشاكوش، وآخرهم "مهرجان مساء النقص لحمو بيكا وعمر كمال وعلي قدورة.

وحصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وقال طارق مرتضى المتحدث الإعلامى لنقابة الموسيقيين إن حسن شاكوش مطرب المهرجانات خاض امتحان النقابة، لكنه حتى الآن النتيجة لم تظهر بعد، حيث تعرض النتائج على مجلس النقابة لاعتمادها أو تعديلها.

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وأشار مرتضى إلى أن النتيجة لم تعلن إلا بعد انعقاد اجتماع المجلس لاتخاذ القرار فى كل المتقدمين ممن خاضوا الاختبارات وذلك طبقا للقانون واللائحة النقابية.