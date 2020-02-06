اليوم.. عزاء الراحلة نادية لطفي بمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتلقى اليوم الخميس، أسرة الفنانة القديرة نادية لطفي العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد أن وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي إثر وعكة صحية شديدة.

وشيعت الجنازة ظهر أمس الأربعاء، من مسجد مستشفى المعادي، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ونُقلت نادية لطفى إلى العناية المركزة بعد إصابتها بنزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما اضطر الأطباء لوضعها على أجهزة التنفس الصناعي

وتعتبر نادية لطفي أحد أهم نجمات الصف الأول، في العصر الذهبي للسينما المصرية، قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، "للرجال فقط"، "السمان والخريف"، وغيرها.