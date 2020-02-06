عرض مسرحية "علاء الدين" حتى نهاية مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان محمد جمعة، إن عروض مسرحية "علاء الدين"، تنطلق في مصر على مسرح كايرو شو، ابتداء من اليوم الخميس.
وأكد "جمعة" في تصريح لمصراوي، أن العروض تستمر كل خميس وجمعة وسبت، حتى نهاية مارس المقبل.
وأعرب عن سعادته من نجاح العروض في المملكة العربية السعودية، وتفاعل الجمهور السعودي معها ضمن فعاليات موسم الرياض.
مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، تارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري.
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