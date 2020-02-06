إيرادات الأربعاء.. "Bad Boys For Life" في الصدارة و"Frozen 2" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Bad

Boys For Life" بطولة ويل سميث، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك

التذاكر المصري بعدما حقق أمس الأربعاء 5 فبراير، إيراد قُدر بـ235 ألفًا و571

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جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 182 ألفًا و497 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 115 ألفًا و549 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 71 ألفًا و692 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Frozen 2" وبلغ إيراده 39 ألفًا و539 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 30 ألفًا و306 جنيهات، وحصل على المركز السابع فيلم "The Gentlemen" محققًا 27 ألفًا و294 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Gretel and Hansel" وبلغ إيراده 25 ألفًا و857 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Little Women" وبلغ ما حققه أمس 25 ألفًا و646 جنيهًا، وجاء في المركز العاشر فيلم "the turning" محققًا 21 ألفًا و770 جنيهًا.