بالصور.. زياد برجي بصحبة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان اللبناني زياد برجي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة تجمعه بزوجته "سناء". وعلق: "هي أكبر مشجعة وداعمة لي، زوجتي الجميلة"، وحازت صورهما على إعجاب جمهوره ومتابعيه. زياد برجي، احتفل مؤخرا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "يوم إيه يوم لأ"، وشاركه البطولة باميلا الكيك، هشام حداد، ميا سعيد، ومن تأليف رافي وهبي، وإخراج نبيل لبس.

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