غدا.. عزاء والدة هبة السيسي بالحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يقام عزاء والدة الفنانة هبة السيسي، مساء غد الجمعة، عقب صلاة المغرب، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
ورحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، والدة هبة السيسي، بعد معاناة مع المرض، إذ دخلت في غيبوبة قبل وفاتها بأيام.
هبة السيسي هي ملكة جمال مصر السابقة، وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، أمام الفنان الراحل طلعت زكريا، كما شاركه البطولة دينا، أمينة، أحمد حلاوة، نرمين ماهر، ومن إخراج محمد سعيد.
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