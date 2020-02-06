فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. طبيب تجميل يستعين بمؤخرة فنانة شهيرة ويثير ضجة

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في موقف أثار غضب وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، استعان جراح تجميل الدكتور نادر صعب، بصورة للفنانة والعارضة اللبنانية ميريام كلينك للاعلان عن عملياته التجميلية لتكبير المؤخرة.

وظهرت ميريام كلينك في الصورة ببكيني اسود مستعرضة مؤخرتها وعلق عليها نادر صعب كاتبا: “تكبير المؤخرة مع الدكتور نادر صعب / Brazilian but” مع عنوان عيادته ورقم هاتفه للاستفسار عن هذا الموضوع.

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