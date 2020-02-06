تراند اليوم : هل أصيبت بـ"كورونا"؟.. الأطباء يمنعون فنانة مصرية شهيرة من الحركة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصرية بشري وهي على سرير من داخل أحد المستشفيات وبجانبها المحاليل الطبية، وأطلق البعض أنباء عن إصابتها بفيروس كورونا أثناء تواجدها في الإمارات.

وتداول النشطاء أنباء إصابة الفنان المصرية بكورونا بعد عودتها من حضور فعاليات مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات وهو السبب من وراء تواجدها بالمستشفى .



ووضعت شقيقتها يارا حدا لهذه الأنباء، لتنفي كل ما يتردد عن حالتها الصحية وطمأنة جمهورها ومتابعيها على وضعها وإنها عادت إلى المنزل .

وكشفت يارا،أن بشرى تعانى من حساسية مزمنة وإنها أصيبت بضيق في التنفس ونقلت للمستشفى وأن الأطباء منعوها من الحركة وفرضوا عليها الراحة التامة في منزلها ومازالت تخضع لإشرافهم .



وأشار إلى أن تلك الحالة هي حالة مرضية مزمنة وتطورت لعدم علاجها في الوقت المناسب فجاءتها مع التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوي .. نافية أن تكون أعراض إصابة بفيروس كورونا وأن شقيقتها عادت من الخارج يوم 26 يناير الماضي وكانت بصحة جيِدة .