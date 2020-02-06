مادونا تدعو هاري وميغان للإقامة بمنزلها في نيويورك..فهل سيلبيان الدعوة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - يبدو أن إقامة الثنائي الملكي هاري وميغان وطفلهما آرتشي في كندا لا تروق لبعض أصدقائهما من المشاهير ويفضلون أن يقيموا بالولايات المتحدة،ومن بين هؤلاء صديقتهما مغنية البوب مادونا.

فبحسب وكالة "الأنباء الألمانية" والصحف البريطانية، دعت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا "61 عاماً"، الثلاثاء، الأمير البريطاني هاري "35 عاماً" وزوجته ميغان ماركل "38 عاماً" للانتقال إلى نيويورك وليس إلى كندا، التي وصفتها بـ"المملة".

وقالت مادونا، في فيديو نشرته على تطبيق "إنستقرام": "سأؤجر لكم منزلي في سنترال بارك ويست"، مضيفة "أنه يتعين عليهما الإقامة في نيويورك وليس في كندا".

وأشادت بمنزلها، قائلة: "به غرفتان للنوم وأفضل إطلالة على مانهاتن وشرفة رائعة ".

ملكة بريطانيا تظهر دعمها للأمير هاري وميغان ماركل بهذه الطريقة الخفية



وصورت مادونا دعوتها الثنائي الملكي البريطاني للإقامة في شقتها الفاخرة بنيويورك وهي جالسة على طاولة خاصة أمام المرآة مع موسيقى جاز بالخلفية وصديق لها يصورها .

ومادونا الآن في إجازة إجبارية بناء على طلب طبيبها الخاص،حيث اضطرت لأسباب صحية إيقاف جولتها الغنائية .

يُذكر أن هاري وميغان أعلنا مؤخراً التخلي عن مهامهما الملكية والإقامة على نحو متناوب في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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