كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - أنهت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان Kim Kardashian، معركتها القضائية ضد الطبيب تشارلز رونيلز، الذي يطلق على نفسه مخترع ما يعرف بـ"وجه مصاص دماء".
وبحسب صحيفة "ذا بلاست"، فأن كاردشيان حققت انتصارا في الدعوى القضائية التي رفعتها متهمة طبيبا بالاستفادة دون وجه حق من اسمها والتشهير بها.
وانتهت القضية بالتصالح عقب تسوية عقدتها مع الطبيب رونيلز، بعد اتهامه باستغلال وجهها واسمها على صفحاته الاجتماعية الخاصة، وذلك من أجل الترويج لعملياته الطبية والتسويق لنفسه، وهو ما اعتبرته انتهاكا لحقوق الطبع والنشر لعلامتها المسجلة، دون إذن مسبق منها.
ووافق الطبيب على أمر قضائي يمنعه من استخدام اسم كيم أو ما يمت لها بصلة الشبه مجددا، كما سيكون من حق خبيرة الموضة والأزياء، رفع دعوى قضائية أخرى إذا جرى خرق الاتفاق.
وكانت كارداشيان تقدمت بدعوى قضائية في ديسمبر الماضي ضد الطبيب تشارلز، وشركته الخاصة (الجمعية الأمريكية للطب الخلوي التجميلي)، متهمة إياه بالتلاعب واستخدام وجهها وشبيهاتها، من أجل الترويج لأعماله.
وأشار الطبيب إلى خضوع كاردشيان إلى إجراء تقنية "مصاص دماء" لضخ الشباب في بشرة وجهها قائلا "كيم كارداشيان والقصة القانونية السرية وراء صورة مصاص دماء السيلفي الأكثر شهرة".
واعترفت بعدها كيم كارداشيان بإجراء العلاج المبتكر دون جراحة المعروف بـ"وجه مصاص دماء" قبل سبع سنوات، لكن ما تسبب في غضبها هو استغلال وجهها بشكل واسع في الصفحات التجارية والشخصية للطبيب.
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كانت هذه تفاصيل خبر المعركة القضائية انتهت… كيم كاردشيان تنتصر على مخترع "وجه مصاص دماء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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