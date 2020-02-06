طفلة توبخ كيت ميدلتون.. بماذا ردت عليها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - اضطرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton، للإعتذار من طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أن أعربت لها عن عدم رضاها على اختيار ملابسها، قائلة إنها "لا تشبه سندريلا".

والتقت كيت ميدلتون بالأم بريان كوستيلو وابنتها أنابيل، خلال زيارة ملكية إلى سوانسي في ويلز، مع الأمير ويليام.

وكانت الصغيرة أنابيل متحمسة للغاية لمقابلة "أميرة حقيقية" لكنها أصيبت بخيبة أمل لأن كيت لم تكن ترتدي فستاناً مستوحى من أميرات ديزني. وانتهى الأمر بدوقة كامبريدج للاعتذار من أنابيل "لعدم ارتداء ثوب جميل".

وقالت الأم لدوقة كامبريدج: "ابنتي تحب القصص الخيالية وسندريلا، وكانت متحمسة جدا لمقابلة أميرة حقيقية"، فردت كيت: "أنا آسفة حقا لأنني لا أرتدي فستانا جميلا اليوم"، لتقول الطفلة أنابيل: "اعتقدت أنك ستبدين مثل سندريلا".

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لكن ريان صرحت في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه على الرغم من عدم ارتدائها لفستان واسع مثل سندريلا، إلا أن أنابيل "أعجبت" بالدوقة.وقامت بعناقها عناقا حميميا وكنت مندهشة للغاية من أن كيت عانقتها بهذه الطريقة".

وتابعت أنها تأمل بعد 10 سنوات أن تسترجع ابنتها الذكريات وتدرك أنه كان لها لقاء مذهل مع الدوقة.

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