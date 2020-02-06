الليلة..افتتاح مهرجان هلا فبراير بصوت محمد عبده

يحيي فنان العرب محمد عبده مساء اليوم، حفله الغنائي الكبير في الكويت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020.

ومن المقرر أن يقام الحفل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالعاصمة الكويت، وتم نفاذ جميع تذاكر الحفل بالكامل قبل انطلاقه بأسبوع تقريباً.

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وتضم الاحتفاليات هذا العام مجموعة كبيرة من فناني الخليج والوطن العربي منهم ماجد المهندس وأصالة، حسين الجسمي وبلقيس، ‎نوال ومطرف المطرف، ‎عبدالله الرويشد وأنغام و‎راشد الماجد ونبيل شعيل.